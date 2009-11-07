Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
70'
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
58
-
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Драман
Хамину Драман
83'
88
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува
46
-
Траоре
Драман Траоре
73'
90
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Дмитренко
Виктор Дмитренко
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Шевченко
Игорь Шевченко
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
76
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
79
-
Ребко
Алексей Ребко
29'
87'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
34'
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Илич
Бранко Илич
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Стрелков
Игорь Стрелков