Спартак-Нальчик
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
64'
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
77'
90
-
Гетериев
Казбек Гетериев
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90'
90
-
Бикмаев
Марат Бикмаев
85
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
32'
90
Запасные
-
Хомич
Дмитрий Хомич
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Машуков
Аслан Машуков
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
70
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Траоре
Драман Траоре
81
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Дмитренко
Виктор Дмитренко
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува