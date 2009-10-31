Динамо
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Колодин
Денис Колодин
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
-
Агийяр
Луис Агийяр
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Ковальчик
Марцин Ковальчик
-
Димидко
Александр Димидко
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Смолов
Федор Смолов
Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Гаал
Миклош Гаал
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
74
-
Волков
Сергей Волков
87
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Нарубин
Сергей Нарубин
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Померко
Алексей Померко
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич