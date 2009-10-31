Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
66
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
84'
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Ширл
Радек Ширл
87
-
Крижанац
Ивица Крижанац
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Файзулин
Виктор Файзулин
75
-
Широков
Роман Широков
89
-
Быстров
Владимир Быстров
90
-
Текке
Фатих Текке
90
Запасные
-
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Мейра
Фернанду Мейра
-
Семшов
Игорь Семшов
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Корниленко
Сергей Корниленко
-
Кежман
Матея Кежман