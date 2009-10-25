Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
59
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
46
-
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
63
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Траоре
Драман Траоре
7'
90
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Засеев
Аслан Засеев
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Тлисов
Артур Тлисов
-
Бабангида
Харуна Бабангида
-
Топчу
Андрей Топчу
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува
Динамо
мин
-
Шунин
Антон Шунин
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Терехов
Сергей Терехов
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Ковальчик
Марцин Ковальчик
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
50'
90
-
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
90
-
Агийяр
Луис Агийяр
90
-
Смолов
Федор Смолов
46
Запасные
-
Карасевич
Алексей Карасевич
-
Колодин
Денис Колодин
-
Димидко
Александр Димидко
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Юсупов
Артур Юсупов
-
Кокорин
Александр Кокорин