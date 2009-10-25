ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Одиа
Чиди Одиа
47
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Григорьев
Антон Григорьев
47
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Карвальо
Даниэль Карвальо
70
-
Красич
Милош Красич
90
-
Нецид
Томаш Нецид
83'
90
Запасные
-
Осени
Ганию Болайи Осени
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Щенников
Георгий Щенников
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Мамаев
Павел Мамаев
-
Олисе
Секу Олисе
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
39'
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
11'
75
-
Вукич
Звономир Вукич
76
-
Ребко
Алексей Ребко
20'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
81
-
Стрелков
Игорь Стрелков
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Маренич
Александр Маренич
-
Крунич
Бранислав Крунич
-
Голышев
Павел Голышев