Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Гаал
Миклош Гаал
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Федорив
Виталий Федорив
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Карлос
Жеан Карлос
90
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
69
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Померко
Алексей Померко
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков
Томь
мин
-
Парейко
Сергей Парейко
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
62
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Дядюн
Владимир Дядюн
46
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Киселев
Денис Киселев
-
Поляков
Алексей Поляков
-
Гультяев
Илья Гультяев
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Янотовский
Василий Янотовский
-
Волков
Виталий Волков
-
Мазнов
Горан Мазнов