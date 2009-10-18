Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Голышев
Павел Голышев
42'
66
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Ребко
Алексей Ребко
77'
90
-
Вукич
Звономир Вукич
59
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Илич
Бранко Илич
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Крылья Советов
мин
-
Лобос
Эдуардо Лобос
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Белозеров
Александр Белозеров
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Бобер
Антон Бобер
63
-
Аджинджал
Руслан Аджинджал
74
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
-
Коллер
Ян Коллер
53'
68
Запасные
-
Будаков
Александр Будаков
-
Дос Сантос
Леилтон Силва Дос Сантос
-
Таранов
Иван Таранов
-
Шустиков
Сергей Шустиков
-
Иванов
Станислав Иванов
-
Савин
Евгений Савин
-
Адамов
Роман Адамов