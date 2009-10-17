Сатурн
мин
-
Кински
Антонин Кински
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Да Силва
Луис Рикардо Да Силва
90
-
Грачев
Дмитрий Грачев
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
53'
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
-
Немов
Петр Немов
90
-
Каряка
Андрей Каряка
90
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
68'
76
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
46
Запасные
-
Окоронкво
Соломон Окоронкво
-
Парфенов
Дмитрий Парфенов
-
Ребров
Артем Ребров
-
Темников
Иван Темников
-
Сапета
Александр Сапета
-
Левченко
Евгений Левченко
-
Топич
Марко Топич
Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
63
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
81
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
-
Пеев
Георги Пеев
42
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Федорив
Виталий Федорив
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Померко
Алексей Померко
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Волков
Сергей Волков