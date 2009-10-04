ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
46
-
Григорьев
Антон Григорьев
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Одиа
Чиди Одиа
90
-
Гонсалес
Марк Гонсалес
65'
76'
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Мамаев
Павел Мамаев
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
34
-
Красич
Милош Красич
74'
90
-
Нецид
Томаш Нецид
69
Запасные
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Пилиев
Ника Пилиев
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Алдонин
Евгений Алдонин
-
Олисе
Секу Олисе
-
Мильомем
Гильерме Мильомем
Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
75
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува
73
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Драман
Хамину Драман
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Топчу
Андрей Топчу
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Траоре
Драман Траоре