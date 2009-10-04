Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
77
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
46
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
25'
65
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Федорив
Виталий Федорив
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Померко
Алексей Померко
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Волков
Сергей Волков
Спартак
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Макеев
Евгений Макеев
90
-
Филипенко
Егор Филипенко
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
71'
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Сабитов
Ренат Сабитов
46
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
74
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
55'
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Кудряшов
Федор Кудряшов
-
Григорьев
Максим Григорьев
-
Ковальчук
Сергей Ковальчук
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Баженов
Никита Баженов
-
Овусу-Абейе
Квинси Овусу-Абейе