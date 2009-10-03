Ростов
мин
-
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Шериев
Астемир Шериев
90
-
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
-
Астафьев
Максим Астафьев
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
58'
90
-
Кульчий
Александр Кульчий
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
77
-
Павленко
Александр Павленко
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
90
-
Акимов
Дмитрий Акимов
41'
88
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Рожков
Михаил Рожков
-
Черкес
Александр Черкес
-
Сливич
Ненад Сливич
-
Гицелов
Петр Гицелов
-
Салугин
Александр Салугин
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Ребко
Алексей Ребко
71'
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
68
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Якубко
Мартин Якубко
89'
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Илич
Бранко Илич
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков