Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
87
-
Байрыев
Азат Байрыев
83
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Драман
Хамину Драман
66
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Топчу
Андрей Топчу
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Долматов
Илья Долматов
Крылья Советов
мин
-
Лобос
Эдуардо Лобос
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Ярошик
Иржи Ярошик
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Аджинджал
Руслан Аджинджал
90
-
Бобер
Антон Бобер
90
-
Иванов
Олег Иванов
90
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
63
-
Коллер
Ян Коллер
90
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Морейра
Лаге Рамон Осни Морейра
-
Разделкин
Роман Разделкин
-
Будаков
Александр Будаков
-
Шустиков
Сергей Шустиков
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Ткачев
Сергей Ткачев
-
Савин
Евгений Савин