Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
90
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
70
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Сибайя
МакБет Сибайя
90
-
Домингес
Алехандро Домингес
7'
75
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
90
-
Бухаров
Александр Бухаров
90
Запасные
-
Ревишвили
Нукри Ревишвили
-
Попов
Алексей Попов
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Касаев
Алан Касаев
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
-
Муравски
Рафал Муравски
-
Кабзе
Хасан Кабзе
Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Пеев
Георги Пеев
65'
85
-
Сикимич
Предраг Сикимич
20'
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Померко
Алексей Померко
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев