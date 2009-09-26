Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
62
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Голышев
Павел Голышев
61'
77
-
Самедов
Александр Самедов
83
-
Якубко
Мартин Якубко
43'
90
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Илич
Бранко Илич
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Химки
мин
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
90
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
90
-
Цветкович
Иван Цветкович
65
-
Ахмедов
Камалутдин Ахмедов
90
-
Старков
Иван Старков
90
-
Максимов
Илья Максимов
90
Запасные
-
Березовский
Роман Березовский
-
Головатенко
Виктор Головатенко
-
Сансони
Себастьян Роже Сансони
-
Тривунович
Вуле Тривунович
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Антипенко
Александр Антипенко
-
Кожанов
Олег Кожанов