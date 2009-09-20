Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
72
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Карлос
Жеан Карлос
81
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
44'
90
Запасные
-
Нарубин
Сергей Нарубин
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Волков
Сергей Волков
Ахмат
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Хаймович
Зевик Хаймович
90
-
Илиев
Валентин Илиев
90
-
Уциев
Ризван Уциев
90
-
Петре
Флорентин Петре
89
-
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
-
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
52
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
68
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Бендзь
Сергей Бендзь
-
Гвазава
Леван Гвазава
-
Кацаев
Адлан Кацаев
-
Кутарба
Герман Кутарба
-
Садаев
Заур Садаев
-
Панку
Даниэл Панку