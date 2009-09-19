Ростов
мин
-
Герус
Роман Герус
46
-
Шериев
Астемир Шериев
90
-
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
-
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
-
Черкес
Александр Черкес
90
-
Гацкан
Александр Гацкан
43'
90
-
Осинов
Михаил Осинов
39
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Павленко
Александр Павленко
14'
90
-
Лебеденко
Игорь Лебеденко
64
-
Акимов
Дмитрий Акимов
90
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Валикаев
Артур Валикаев
-
Сливич
Ненад Сливич
-
Гицелов
Петр Гицелов
-
Салугин
Александр Салугин
-
Луценко
Евгений Луценко
-
Ахметович
Мерсудин Ахметович
Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
57'
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
10'
31'
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Драман
Хамину Драман
76
-
Топчу
Андрей Топчу
87
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Хагуш
Анри Хагуш
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Долматов
Илья Долматов