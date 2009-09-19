Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
-
Данташ Биспо
Родолфо Данташ Биспо
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
90
-
Гатагов
Алан Гатагов
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Торбинский
Дмитрий Торбинский
82
-
Глушаков
Денис Глушаков
58
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
44'
90
Запасные
-
Чех
Марек Чех
-
Баша
Марко Баша
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Муджири
Давид Муджири
-
Кайта
Сани Кайта
-
Фалл
Байе Джиби Фалл
-
Минченков
Александр Минченков
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Илич
Бранко Илич
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Голышев
Павел Голышев
75
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
46
Запасные
-
Феррейра Нарде
Жеан Феррейра Нарде
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Маренич
Александр Маренич
-
Стрелков
Игорь Стрелков