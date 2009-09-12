Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Ребко
Алексей Ребко
82
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
83
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
68
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Амкар
мин
-
Усминский
Игорь Усминский
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
8'
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
61
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Карлос
Жеан Карлос
65
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
84
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Померко
Алексей Померко
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Юнузович
Эдин Юнузович