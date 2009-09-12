Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
81
-
Мурешан
Андрей Иосиф Мурешан
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
66
-
Топчу
Андрей Топчу
84
-
Траоре
Драман Траоре
7'
90
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Джиоев
Георгий Джиоев
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Шевченко
Игорь Шевченко
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Йованович
Миодраг Йованович
64
-
Тривунович
Вуле Тривунович
90
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
72
-
Старков
Иван Старков
90
-
Максимов
Илья Максимов
90
-
Цветкович
Иван Цветкович
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
15'
90
-
Антипенко
Александр Антипенко
90
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
-
Семочко
Дмитрий Семочко
-
Кириллов
Юрий Кириллов
-
Стивенс
Эррол Энтони Стивенс
-
Мамонов
Антон Мамонов
-
Кожанов
Олег Кожанов