Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
61
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
90
-
Новакович
Митар Новакович
53
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Карлос
Жеан Карлос
53
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Померко
Алексей Померко
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Телкийски
Димитар Телкийски
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Спартак-Нальчик
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Феррейра
Антонио Феррейра
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Самсонов
Олег Самсонов
74
-
Гетериев
Казбек Гетериев
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
-
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
19'
50'
90
Запасные
-
Хомич
Дмитрий Хомич
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Пилипчук
Сергей Пилипчук
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Сирадзе
Давид Сирадзе
-
Концевой
Артем Концевой