Локомотив
мин
-
Гилерме Алвим
Гилерме
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Сенников
Дмитрий Сенников
90
-
Асатиани
Малхаз Асатиани
90
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
73'
90
-
Гатагов
Алан Гатагов
90
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Феррейру
Вагнер Феррейру
87'
90
-
Одемвингие
Питер Одемвингие
72'
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
70'
90
Запасные
-
Чех
Марек Чех
-
Дюрица
Ян Дюрица
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Муджири
Давид Муджири
-
Минченков
Александр Минченков
-
Фалл
Байе Джиби Фалл
Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
17
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Драман
Хамину Драман
75
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
62'
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува
63
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Долматов
Илья Долматов