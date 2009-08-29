Томь
мин
-
Поляков
Алексей Поляков
90
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Климов
Валерий Климов
16
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
-
Харитонов
Александр Харитонов
81
-
Мазнов
Горан Мазнов
84
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Киселев
Денис Киселев
-
Ридош
Егор Ридош
-
Скобляков
Сергей Скобляков
-
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
-
Янотовский
Василий Янотовский
-
Волков
Виталий Волков
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
46
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Голышев
Павел Голышев
70
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Якубко
Мартин Якубко
90
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
-
Рылов
Артур Рылов
-
Маслов
Сергей Маслов
-
Стрелков
Игорь Стрелков