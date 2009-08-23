Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
75
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Кайта
Сани Кайта
69
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Траоре
Драман Траоре
78'
90
-
Бабангида
Харуна Бабангида
72
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Джиоев
Георгий Джиоев
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
-
Долматов
Илья Долматов
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гаал
Миклош Гаал
63
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Померко
Алексей Померко
82
-
Телкийски
Димитар Телкийски
81
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Кушев
Мартин Кушев
90
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Жиляев
Николай Жиляев
-
Новакович
Митар Новакович
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Карлос
Жеан Карлос
-
Юнузович
Эдин Юнузович