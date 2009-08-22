Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
62
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
88
-
Вукич
Звономир Вукич
90
-
Самедов
Александр Самедов
90'
90
-
Якубко
Мартин Якубко
3'
73
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Григалава
Гиа Григалава
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Рылов
Артур Рылов
-
Голышев
Павел Голышев
-
Маслов
Сергей Маслов
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Сатурн
мин
-
Кински
Антонин Кински
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Халилович
Денис Халилович
90
-
Да Силва
Луис Рикардо Да Силва
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
87'
90
-
Левченко
Евгений Левченко
56
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
75
-
Немов
Петр Немов
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
70
Запасные
-
Парфенов
Дмитрий Парфенов
-
Ребров
Артем Ребров
-
Мальков
Евгений Мальков
-
Ковель
Леонид Ковель
-
Гаджиев
Махач Гаджиев
-
Сапета
Александр Сапета
-
Топич
Марко Топич