Томь
мин
-
Парейко
Сергей Парейко
90
-
Йокич
Джордже Йокич
90'
90
-
Строев
Виктор Строев
69
-
Иванов
Андрей Иванов
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
-
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
90
-
Климов
Валерий Климов
25
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Скобляков
Сергей Скобляков
90
-
Мазнов
Горан Мазнов
90
-
Дзюба
Артем Дзюба
90
Запасные
-
Киселев
Денис Киселев
-
Поляков
Алексей Поляков
-
Филипенко
Егор Филипенко
-
Катынсус
Валерий Катынсус
-
Янотовский
Василий Янотовский
-
Волков
Виталий Волков
-
Дядюн
Владимир Дядюн
Кубань
мин
-
Степанов
Алексей Степанов
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
89
-
Бабангида
Харуна Бабангида
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Драман
Хамину Драман
85
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Лагиевка
Кшиштоф Лагиевка
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува
-
Долматов
Илья Долматов