Спартак
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Макеев
Евгений Макеев
89'
90
-
Штранцль
Мартин Штранцль
83
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Ковальчук
Сергей Ковальчук
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
79
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
90
-
Быстров
Владимир Быстров
67
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
90
-
Яковлев
Павел Яковлев
45'
90
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Фатхи
Малик Фатхи
-
Павленко
Александр Павленко
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
-
Баженов
Никита Баженов
-
Малоян
Артур Малоян
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Дакоста
Акес Дакоста
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Ставпец
Александр Ставпец
65
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Вукич
Звономир Вукич
50'
85
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Маренич
Александр Маренич
69
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Рылов
Артур Рылов
-
Голышев
Павел Голышев
-
Якубко
Мартин Якубко