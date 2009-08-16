Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
39
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
79
-
Померко
Алексей Померко
58
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Карлос
Жеан Карлос
90
-
Кушев
Мартин Кушев
4'
14'
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Телкийски
Димитар Телкийски
-
Новакович
Митар Новакович
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Зенит
мин
-
Малафеев
Вячеслав Малафеев
90
-
Ширл
Радек Ширл
74
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Ломбертс
Николас Ломбертс
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
53'
90
-
Денисов
Игорь Денисов
35'
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
70
-
Широков
Роман Широков
90
-
Семшов
Игорь Семшов
28'
75'
90
-
Корниленко
Сергей Корниленко
72
Запасные
-
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Розина
Алессандро Розина
-
Текке
Фатих Текке
-
Канунников
Максим Канунников