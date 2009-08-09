ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Щенников
Георгий Щенников
72
-
Мамаев
Павел Мамаев
85
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Красич
Милош Красич
90
-
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Осени
Ганию Болайи Осени
-
Власов
Антон Власов
-
Помазан
Евгений Помазан
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Жезус
Рикардо Жезус
-
Нецид
Томаш Нецид
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гаал
Миклош Гаал
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Померко
Алексей Померко
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
82
-
Кушев
Мартин Кушев
61
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Гаглоев
Вадим Гаглоев
-
Телкийски
Димитар Телкийски
-
Сикимич
Предраг Сикимич
-
Юнузович
Эдин Юнузович