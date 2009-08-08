Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Вукич
Звономир Вукич
70
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Стрелков
Игорь Стрелков
22
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дакоста
Акес Дакоста
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Маренич
Александр Маренич
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Рылов
Артур Рылов
-
Голышев
Павел Голышев
Рубин
мин
-
Рыжиков
Сергей Рыжиков
90
-
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
-
Навас
Сесар Навас
90
-
Шаронов
Роман Шаронов
23
-
Калешин
Виталий Калешин
90
-
Баляйкин
Евгений Баляйкин
81
-
Семак
Сергей Семак
90
-
Сибайя
МакБет Сибайя
90
-
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
-
Карадениз
Гекдениз Карадениз
26'
58
-
Бухаров
Александр Бухаров
52'
90
Запасные
-
Черемисин
Евгений Черемисин
-
Попов
Алексей Попов
-
Салуквадзе
Лаша Салуквадзе
-
Домингес
Алехандро Домингес
-
Рязанцев
Александр Рязанцев
-
Горбанец
Андрей Горбанец
-
Портнягин
Игорь Портнягин