Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Зуэла
Франциско Зуэла
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
5
-
Касаев
Алан Касаев
88
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
82
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Траоре
Драман Траоре
90
Запасные
-
Баратов
Ренат Баратов
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Засеев
Аслан Засеев
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Бабангида
Харуна Бабангида
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува
Сатурн
мин
-
Кински
Антонин Кински
90
-
Нахушев
Руслан Нахушев
90
-
Халилович
Денис Халилович
90
-
Мальков
Евгений Мальков
90
-
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
-
Каряка
Андрей Каряка
56
-
Лоськов
Дмитрий Лоськов
84'
90
-
Левченко
Евгений Левченко
76
-
Немов
Петр Немов
81'
90
-
Иванов
Алексей Иванов
90
-
Кириченко
Дмитрий Кириченко
59
Запасные
-
Спирин
Михаил Спирин
-
Окоронкво
Соломон Окоронкво
-
Ребров
Артем Ребров
-
Темников
Иван Темников
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Ковель
Леонид Ковель
-
Сапета
Александр Сапета