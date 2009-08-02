Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
78
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
60
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Карлос
Жеан Карлос
89'
90
-
Кушев
Мартин Кушев
21'
74
Запасные
-
Усминский
Игорь Усминский
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Старков
Иван Старков
-
Померко
Алексей Померко
-
Юнузович
Эдин Юнузович
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Крылья Советов
мин
-
Лобос
Эдуардо Лобос
90
-
Дос Сантос
Леилтон Силва Дос Сантос
90
-
Таранов
Иван Таранов
90
-
Белозеров
Александр Белозеров
90
-
Шишкин
Роман Шишкин
90
-
Калачев
Тимофей Калачев
90
-
Иванов
Станислав Иванов
90
-
Аджинджал
Руслан Аджинджал
77
-
Кулик
Владислав Кулик
71
-
Игнатьев
Владислав Игнатьев
57
-
Адамов
Роман Адамов
90
Запасные
-
Будаков
Александр Будаков
-
Будылин
Сергей Будылин
-
Шустиков
Сергей Шустиков
-
Иванов
Олег Иванов
-
Песегов
Евгений Песегов
-
Бобер
Антон Бобер
-
Савин
Евгений Савин