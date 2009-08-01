Спартак
мин
-
Джанаев
Сослан Джанаев
90
-
Макеев
Евгений Макеев
79
-
Йиранек
Мартин Йиранек
90
-
Фатхи
Малик Фатхи
90
-
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
-
Бояринцев
Денис Бояринцев
90
-
Да Силва
Ибсон Баррето Да Силва
90
-
Де Соуза
Рафаэл Де Соуза
90
-
Мешини
Алекс Рафаэль Мешини
70
-
Быстров
Владимир Быстров
88'
90
-
Мораис
Веллитон Соарес Мораис
54'
61'
64
Запасные
-
Песьяков
Сергей Песьяков
-
Дедура
Игнас Дедура
-
Яковлев
Павел Яковлев
-
Рыжков
Владислав Рыжков
-
Сабитов
Ренат Сабитов
-
Джано
Джано
-
Баженов
Никита Баженов
Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Кайта
Сани Кайта
67
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Касаев
Алан Касаев
67
-
Траоре
Драман Траоре
77
Запасные
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Зуэла
Франциско Зуэла
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Ушенин
Андрей Ушенин
-
Бабангида
Харуна Бабангида
-
Окодува
Осеи Эммануель Окодува