Ахмат
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Забавник
Радослав Забавник
90
-
Илиев
Валентин Илиев
90
-
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
59
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
76'
90
-
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
-
Петре
Флорентин Петре
90
-
Гвазава
Леван Гвазава
46
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Бендзь
Сергей Бендзь
-
Кобенко
Андрей Кобенко
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
-
Власов
Олег Власов
-
Шевченко
Игорь Шевченко
-
Панку
Даниэл Панку
Солярис
мин
-
Амельченко
Антон Амельченко
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Васянович
Андрей Васянович
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
74'
90
-
Вукич
Звономир Вукич
62'
89
-
Ребко
Алексей Ребко
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Стрелков
Игорь Стрелков
90
Запасные
-
Гаврилов
Илья Гаврилов
-
Дакоста
Акес Дакоста
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Маренич
Александр Маренич
-
Голышев
Павел Голышев