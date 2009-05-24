Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
53'
88
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
90
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Тайнио
Теему Тайнио
65
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
78
-
Джонс
Кенвин Джонс
90'
90
Запасные
-
Колган
Ник Колган
-
Хили
Дэвид Хили
-
МакШейн
Пол МакШейн
-
Рид
Энди Рид
-
Эдвардс
Карлос Эдвардс
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
Челси
мин
-
Чех
Петр Чех
90
-
Коул
Эшли Коул
86'
90
-
Терри
Джон Терри
90
-
Беллетти
Жулиано Беллетти
28
-
Босингва
Жозе Босингва
90
-
Иванович
Бранислав Иванович
90
-
Малуда
Флоран Малуда
90
-
Эссьен
Майкл Эссьен
66
-
Оби Микел
Джон Оби Микел
79
-
Дрогба
Дидье Дрогба
90
-
Анелька
Николя Анелька
47'
90
Запасные
-
Илариу
Энрике Илариу
-
Мансьенн
Майкл Мансьенн
-
Баллак
Михаэль Баллак
-
Стох
Мирослав Стох
-
Калу
Саломон Калу
-
Ди Санто
Франко Ди Санто