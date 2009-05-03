Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
84
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
63
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Колган
Ник Колган
-
Хили
Дэвид Хили
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
МакШейн
Пол МакШейн
-
Тайнио
Теему Тайнио
-
Эдвардс
Карлос Эдвардс
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
Эвертон
мин
-
Хибберт
Тони Хибберт
90
-
Бэйнс
Лейтон Бэйнс
90
-
Йобо
Джозеф Йобо
90
-
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
-
Якобсен
Ларс Якобсен
75
-
Пиенаар
Стивен Пиенаар
48'
90
-
Феллайни
Маруан Феллайни
72'
90
-
Невилл
Фил Невилл
90
-
Гослинг
Дэн Гослинг
87
-
Кэхилл
Тим Кэхилл
90
-
Де Ассиш
Жоао Алвеш Де Ассиш
82
Запасные
-
Уэллс
Джеймс Уэллс
-
Нэш
Карло Нэш
-
Кастильо
Сегундо Кастильо
-
Родуэлл
Джек Родуэлл
-
Воган
Джеймс Воган
-
Саа
Луи Саа