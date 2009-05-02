Уиган Атлетик
мин
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Киркленд
Крис Киркленд
90
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Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
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Шарнер
Пауль Шарнер
90
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Брамбл
Титус Брамбл
90
-
Мелхиот
Марио Мелхиот
46
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Каттермол
Ли Каттермол
90
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Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
90
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Браун
Майкл Браун
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
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Мидо
Хоссам Мидо
75
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Родальега
Уго Родальега
90
Запасные
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Поллит
Майк Поллит
-
Эдман
Эрик Эдман
-
Бойс
Эммерсон Бойс
-
Уотсон
Бен Уотсон
-
Кумас
Джейсон Кумас
-
Де Риддер
Даниэль Де Риддер
-
Заки
Амр Заки
Болтон
мин
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Яскилайнен
Юсси Яскилайнен
90
-
Самуэль
Джей-Ллойд Самуэль
90
-
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
-
О'Брайн
Эндрю О'Брайн
90
-
Стейнссон
Гретар Стейнссон
90
-
Тэйлор
Мэттью Тэйлор
90
-
Коэн
Тамир Коэн
79
-
Муамба
Фабрис Муамба
90
-
МакКэнн
Гэвин МакКэнн
90
-
Элмандер
Йохан Элмандер
90
-
Дэйвис
Кевин Дэйвис
90
Запасные
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Хант
Ники Хант
-
Смолярек
Эби Смолярек
-
Рига
Мустафа Рига
-
Аль-Хабси
Али Аль-Хабси
-
Бешам
Крис Бешам
-
Пюйгренье
Себастьен Пюйгренье
-
Макукула
Ариза Макукула