Матч завершен
Вест Бромвич
Вест Бромвич
Ольссон 40'
Брант 58'
Менсегес 88'
3 : 0
Матч завершен
Сандерленд
Сандерленд
АПЛ, 34 тур

АПЛ,

34 тур

Англия
25 апр. 2009, 17:00 МСК
25.04.2009, 17:00 МСК
суббота
Марк Халси
Марк Халси
Главный Судья
Составы
Вест Бромвич
мин
-
Карсон
Скотт Карсон
90
-
Робинсон
Пол Робинсон
90
-
Мейте
Абдулае Мейте
46
-
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
-
Ольссон
Йонас Ольссон
40'
40'
90
-
Корен
Роберт Корен
90
-
Грининг
Джонатан Грининг
90
-
Брант
Крис Брант
58'
58'
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
64
-
Симпсон
Джей Симпсон
46
Запасные
-
Мартис
Шелтон Мартис
-
Мулумбу
Юссуф Мулумбу
-
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
88'
Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Рид
Энди Рид
53
-
Эдвардс
Карлос Эдвардс
54
-
Тайнио
Теему Тайнио
87
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Мальбранк
Стид Мальбранк