Вест Бромвич
мин
-
Карсон
Скотт Карсон
90
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Робинсон
Пол Робинсон
90
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Мейте
Абдулае Мейте
46
-
Зуиверлон
Джанни Зуиверлон
90
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Ольссон
Йонас Ольссон
40'
90
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Корен
Роберт Корен
90
-
Грининг
Джонатан Грининг
90
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Брант
Крис Брант
58'
90
-
Дорранс
Грэм Дорранс
64
-
Симпсон
Джей Симпсон
46
Запасные
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Мартис
Шелтон Мартис
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Мулумбу
Юссуф Мулумбу
-
Менсегес
Хуан Карлос Менсегес
Сандерленд
мин
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Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
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Ричардсон
Киран Ричардсон
90
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Фердинанд
Антон Фердинанд
90
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Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
90
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Бардсли
Филлип Бардсли
90
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Рид
Энди Рид
53
-
Эдвардс
Карлос Эдвардс
54
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Тайнио
Теему Тайнио
87
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Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
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Хили
Дэвид Хили
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
-
Мальбранк
Стид Мальбранк