Сандерленд
мин
-
Гордон
Крейг Гордон
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
72
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Рид
Энди Рид
80
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
90
-
Тайнио
Теему Тайнио
85
-
Эдвардс
Карлос Эдвардс
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
56'
90
Запасные
-
Йорк
Дуайт Йорк
-
Фулоп
Мартон Фулоп
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
-
МакШейн
Пол МакШейн
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
Манчестер Юнайтед
мин
-
Фостер
Бен Фостер
90
-
О'Ши
Джон О'Ши
90
-
Эванс
Джонни Эванс
90
-
Видич
Неманья Видич
90
-
Невилл
Гари Невилл
90
-
Скоулз
Пол Скоулз
19'
90
-
Кэррик
Майкл Кэррик
90
-
Пак
Джи-Сун Пак
68
-
Бербатов
Димитар Бербатов
74
-
Тевес
Карлос Тевес
82
-
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
-
Кушчак
Томаш Кушчак
-
Эвра
Патрис Эвра
-
Роналду
Криштиану Роналду
-
Оливейра
Андерсон Луис Оливейра
-
Гиггз
Райан Гиггз
-
Да Кунья
Луиш Карлуш Да Кунья
-
Македа
Федерико Македа