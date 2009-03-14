Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
МакКартни
Джордж МакКартни
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
-
Бардсли
Филлип Бардсли
90
-
Рид
Энди Рид
90
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
41'
90
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Сиссе
Джибриль Сиссе
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
90
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
Уиган Атлетик
мин
-
Киркленд
Крис Киркленд
90
-
Брамбл
Титус Брамбл
90
-
Шарнер
Пауль Шарнер
90
-
Фигероа
Мэйнор Фигероа
90
-
Мелхиот
Марио Мелхиот
90
-
Бойс
Эммерсон Бойс
90
-
Браун
Майкл Браун
90
-
Н'Зогбиа
Чарльз Н'Зогбиа
45'
90
-
Уотсон
Бен Уотсон
12'
90
-
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
-
Мидо
Хоссам Мидо
84
Запасные
-
Заки
Амр Заки