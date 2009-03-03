Ливерпуль
мин
-
Рейна
Пепе Рейна
90
-
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
-
Шкртел
Мартин Шкртел
90
-
Каррагер
Джейми Каррагер
90
-
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
-
Риера
Альберт Риера
90
-
Алонсо
Хаби Алонсо
90
-
Джеррард
Стивен Джеррард
82
-
Бенаюн
Йосси Бенаюн
65'
89
-
Кейт
Дирк Кейт
90
-
Н'Гог
Давид Н'Гог
52'
70
Запасные
-
Кавальери
Диего Кавальери
-
Аурелио
Фабио Аурелио
-
Хююпя
Сами Хююпя
-
Доссена
Андреа Доссена
-
Лейва
Лукас Лейва
-
Бабел
Райан Бабел
-
Эль-Жар
Набиль Эль-Жар
Сандерленд
мин
-
Фулоп
Мартон Фулоп
90
-
МакКартни
Джордж МакКартни
90
-
Фердинанд
Антон Фердинанд
90
-
Коллинс
Дэнни Коллинс
90
-
Бен-Хаим
Таль Бен-Хаим
90
-
Ричардсон
Киран Ричардсон
90
-
Лидбиттер
Грант Лидбиттер
61
-
Уайтхэд
Дин Уайтхэд
90
-
Рид
Энди Рид
90
-
Мальбранк
Стид Мальбранк
90
-
Джонс
Кенвин Джонс
76
Запасные
-
Хили
Дэвид Хили
-
Гордон
Крейг Гордон
-
Дэвенпорт
Калум Дэвенпорт
-
Бардсли
Филлип Бардсли
-
Мерфи
Дэрил Мерфи
-
Сиссе
Джибриль Сиссе