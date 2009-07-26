Кубань
мин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
90
-
Боавентура
Вильям Боавентура
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
90
-
Касаев
Алан Касаев
39'
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
89
-
Тлисов
Артур Тлисов
86
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Траоре
Драман Траоре
46
Запасные
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Баратов
Ренат Баратов
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Байрыев
Азат Байрыев
-
Сквернюк
Алексей Сквернюк
Ахмат
мин
-
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
-
Илиев
Валентин Илиев
45'
90
-
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
-
Петре
Флорентин Петре
90
-
Георгиев
Благой Жорев Георгиев
87
-
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
90
-
Смирнов
Дмитрий Смирнов
80
-
Гвазава
Леван Гвазава
90
-
Панку
Даниэл Панку
90
-
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
-
Годзюр
Ярослав Годзюр
-
Забавник
Радослав Забавник
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Бендзь
Сергей Бендзь
-
Джабраилов
Тимур Джабраилов
-
Власов
Олег Власов
-
Шевченко
Игорь Шевченко