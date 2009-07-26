Спартак-Нальчик
мин
-
Радич
Деян Радич
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
90
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Концедалов
Роман Концедалов
69
-
Да Силва
Леандро Да Силва
90
-
Гетериев
Казбек Гетериев
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
-
Хомич
Дмитрий Хомич
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Феррейра
Антонио Феррейра
-
Бикмаев
Марат Бикмаев
-
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
-
Гошоков
Арсен Гошоков
-
Пароди
Франко Мартин Пароди
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
88
-
Ребко
Алексей Ребко
67
-
Крунич
Бранислав Крунич
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Маренич
Александр Маренич
56
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дакоста
Акес Дакоста
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков