Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Головатенко
Виктор Головатенко
90
-
Тривунович
Вуле Тривунович
90
-
Ротенберг
Борис Ротенберг
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Стрельцов
Андрей Стрельцов
88'
90
-
Цветкович
Иван Цветкович
81'
90
-
Блатняк
Драган Блатняк
90
-
Кириллов
Юрий Кириллов
77
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
90
Запасные
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Гапон
Евгений Гапон
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Настич
Ненад Настич
-
Самсонов
Олег Самсонов
-
Никифоров
Владислав Никифоров
Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
40
-
Карлос
Жеан Карлос
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
80
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Старков
Иван Старков
-
Померко
Алексей Померко
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Кушев
Мартин Кушев