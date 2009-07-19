Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
85
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
23'
81'
90
-
Ребко
Алексей Ребко
67
-
Крунич
Бранислав Крунич
71'
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Самедов
Александр Самедов
53'
90
-
Маренич
Александр Маренич
73
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Дакоста
Акес Дакоста
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков
Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
84
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
75
-
Касаев
Алан Касаев
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Кайта
Сани Кайта
90
-
Драман
Хамину Драман
90
-
Траоре
Драман Траоре
20'
90
Запасные
-
Долженко
Артем Долженко
-
Баратов
Ренат Баратов
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Хохлов
Александр Хохлов
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Байрыев
Азат Байрыев