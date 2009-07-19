Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
83
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Карлос
Жеан Карлос
32
-
Пеев
Георги Пеев
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
62'
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Старков
Иван Старков
-
Померко
Алексей Померко
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Кушев
Мартин Кушев
Локомотив
мин
-
Чех
Марек Чех
90
-
Кузьмин
Олег Кузьмин
90
-
Сенников
Дмитрий Сенников
38
-
Дуймович
Томислав Дуймович
90
-
Янбаев
Ренат Янбаев
90
-
Билялетдинов
Динияр Билялетдинов
90
-
Глушаков
Денис Глушаков
90
-
Шарлес
Фернандо Шарлес
90
-
Муджири
Давид Муджири
75
-
Гатагов
Алан Гатагов
90
-
Сычев
Дмитрий Сычев
67'
90
Запасные
-
Левенец
Иван Левенец
-
Павлов
Кирилл Павлов
-
Перейра
Винисиус Апаресидо Перейра
-
Беляев
Максим Беляев
-
Кочиш
Рэзван Кочиш
-
Минченков
Александр Минченков
-
Фалл
Байе Джиби Фалл