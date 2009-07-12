Кубань
мин
-
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
-
Хагуш
Анри Хагуш
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Джиоев
Георгий Джиоев
90
-
Хохлов
Александр Хохлов
90
-
Тлисов
Артур Тлисов
44'
90
-
Топчу
Андрей Топчу
90
-
Драман
Хамину Драман
89
-
Ушенин
Андрей Ушенин
60
-
Траоре
Драман Траоре
75'
90
-
Кайта
Сани Кайта
90
Запасные
-
Долженко
Артем Долженко
-
Баратов
Ренат Баратов
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Карюкин
Богдан Карюкин
-
Жавнерчик
Максим Жавнерчик
-
Байрыев
Азат Байрыев
Спартак-Нальчик
мин
-
Лория
Давид Лория
90
-
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
-
Амисулашвили
Александр Амисулашвили
90
-
Кисенков
Владимир Кисенков
90
-
Джудович
Миодраг Джудович
90
-
Да Силва
Леандро Да Силва
45'
90
-
Гогуа
Гогита Гогуа
83
-
Машуков
Аслан Машуков
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
-
Пароди
Франко Мартин Пароди
68
Запасные
-
Радич
Деян Радич
-
Филатов
Валентин Филатов
-
Бикмаев
Марат Бикмаев
-
Дзахмишев
Марат Дзахмишев
-
Гетериев
Казбек Гетериев
-
Берхамов
Кантемир Берхамов
-
Концевой
Артем Концевой