Амкар
мин
-
Нарубин
Сергей Нарубин
90
-
Гришин
Виталий Гришин
22'
90
-
Белоруков
Дмитрий Белоруков
11'
90
-
Черенчиков
Иван Черенчиков
90
-
Сираков
Захари Сираков
90
-
Жиляев
Николай Жиляев
6'
72
-
Дринчич
Никола Дринчич
90
-
Новакович
Митар Новакович
90
-
Карлос
Жеан Карлос
46
-
Пеев
Георги Пеев
78
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Шумайлов
Максим Шумайлов
-
Гаал
Миклош Гаал
-
Макагонов
Михаил Макагонов
-
Старков
Иван Старков
-
Померко
Алексей Померко
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
-
Афанасьев
Михаил Афанасьев
Динамо
мин
-
Габулов
Владимир Габулов
90
-
Гранат
Владимир Гранат
90
-
Колодин
Денис Колодин
67'
90
-
Фернандес
Леандро Фернандес
90
-
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
-
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
-
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
-
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
-
Ропотан
Адриан Ропотан
46
-
Кокорин
Александр Кокорин
90
-
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
-
Шунин
Антон Шунин
-
Танасиевич
Йован Танасиевич
-
Ковальчик
Марцин Ковальчик
-
Димидко
Александр Димидко
-
Свежов
Виктор Свежов
-
Смолов
Федор Смолов
-
Генков
Цветан Генков