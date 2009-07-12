Зенит
мин
-
Чонтофальски
Камил Чонтофальски
90
-
Крижанац
Ивица Крижанац
59'
90
-
Мейра
Фернанду Мейра
90
-
Анюков
Александр Анюков
90
-
Хусти
Саболч Хусти
46
-
Широков
Роман Широков
90
-
Денисов
Игорь Денисов
90
-
Зырянов
Константин Зырянов
90
-
Семшов
Игорь Семшов
90
-
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
-
Риксен
Фернандо Риксен
-
Заболотный
Николай Заболотный
-
Ширл
Радек Ширл
-
Губочан
Томаш Губочан
-
Файзулин
Виктор Файзулин
-
Ионов
Алексей Ионов
-
Канунников
Максим Канунников
Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
78
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Самедов
Александр Самедов
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
85
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
28
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Васянович
Андрей Васянович
-
Маренич
Александр Маренич
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Ребко
Алексей Ребко
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Голышев
Павел Голышев