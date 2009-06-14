Солярис
мин
-
Жевнов
Юрий Жевнов
90
-
Григалава
Гиа Григалава
90
-
Епуряну
Александр Епуряну
90
-
Окоронкво
Исаак Окоронкво
90
-
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
-
Чеснаускис
Эдгарас Чеснаускис
90
-
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
-
Шешуков
Александр Шешуков
90
-
Крунич
Бранислав Крунич
50'
90
-
Самедов
Александр Самедов
3'
83
-
Бракамонте
Эктор Бракамонте
87
Запасные
-
Амельченко
Антон Амельченко
-
Йоп
Мариуш Йоп
-
Ставпец
Александр Ставпец
-
Вукич
Звономир Вукич
-
Якубко
Мартин Якубко
-
Голышев
Павел Голышев
-
Стрелков
Игорь Стрелков
ЦСКА
мин
-
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
-
Щенников
Георгий Щенников
90
-
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
-
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
-
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
-
Калоуда
Любош Калоуда
58
-
Мамаев
Павел Мамаев
54
-
Алдонин
Евгений Алдонин
90
-
Карвальо
Даниэль Карвальо
90
-
Маазу
Мусса Маазу
40
-
Вагнер
Силва де Соуза Вагнер
90
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Березуцкий
Алексей Березуцкий
-
Одиа
Чиди Одиа
-
Рахимич
Элвер Рахимич
-
Эркин
Джанер Эркин
-
Красич
Милош Красич
-
Нецид
Томаш Нецид